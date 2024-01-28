ورشة عمل فى مديرية الصحة بالفيوم حول "برامج تنظيم الأسرة"

عقدت مديرية الصحة بالفيوم، ورشة عمل لمسؤلي اعلام تنظيم الاسرة بالمديرية والادارات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والتي تمت على مدار يومين برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و فى ظل التنسيق والتعاون المستمر بين قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والممول من الوكالة الامريكية للتنمية.

وحضر ورشة العمل الدكتورة هالة عبد المعطي والدكتورة داليا احمد ونرمين محمود من قطاع السكان وتنظيم الاسرة وباشراف الدكتور احمد عمر - مدير المشروع بالفيوم والدكتورة غاده هلال مدير ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية .

وقد حضر الدكتور وكيل الوزارة احدى المحاضرات متابعا لاعمال الورشة وذلك.ضمن اطار تقديم الخدمات ذات جودة عالية وتوحيد الرسالة الاعلامية .من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر تنظيم الاسرة وتمت الورشة باحدى قاعات التدريب بالمركز الطبى بكيمان فارس.

انجازات 100 يوم صحة

ومن جهه اخرى اعلن الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان مبادرة 100 يوم صحة تمت على مرحلتين الاولى من 26 يونيو وحتى الاول من اكتوبر وكان المنسق العام لها

الدكتورة نشوى مصطفى -مدير ادارة الدعم الفنى بينما كانت المرحلة الثانية من 2 اكتوبر وحتى 10 يناير وكان المنسق العام لها الدكتورة فيرا اسحق من ادارة الرعاية الاساسية وتحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية .

واوضح الدكتور محمد رمضان -مدير مكتب المبادرات بالفيوم بان عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية فى المرحلة الاولى 545136 وفى المرحلة الثانية 620741

وكان عدد المستفيدين بخدمات تنظيم الاسرة فى المرحلة الاولى 272093 بينما استفاد فى المرحلة الثانية 288149 سيدة.

وقدمت القوافل العلاجية خدماتها فى المرحلة الاولى لعدد 30991 مواطن بينما كان عدد المترددين عليها فى المرحلة الثانية 26803 .

كما تم المرور على 1511 منشأة غذائية فى المرحلة الاولى و 1060 منشأة فى المرحلة الثانية .كما تم تطعيم عدد 10041 طفل فى المرحلة الاولى و4567 طفل فى المرحلة الثانية .

ومن الجدير بالذكر ان مبادرة 100 يوم صحة اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى و وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار فى 25 يونيو 2023 و كانت تشمل مجموعة من المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة - العناية بصحة الام والجنين - الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة - الكشف عن الامراض الوراثية - الرعاية الصحية لكبار السن -فحص المقبلين على الزواج -الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية - كشف امراض سوء التغذية بالمدارس)بالاضافة الى خدمات تنظيم الاسرة و القوافل العلاجية و مراقبة الاغذية وصحة البيئة و التطعيمات وذلك تحت اشراف الدكتور محمد حسانى -مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات.

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