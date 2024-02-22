محافظ البحر الأحمر يهدي رئيس شباب النواب درع المحافظة

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها الميدانية لمحافظة البحر الأحمر ، والتي استمرت لمدة ٤ أيام ، تفقدت فيها اللجنة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ، بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب .

واهدي اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر ، درع المحافظة لرئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، مؤكدا حرصه علي جميع توصيات اللجنة لتحقيق خدمة شباب المحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل تشجيعهم علي ممارسة الرياضة.

كانت اللجنة تفقدت في المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة فضلا عن زيارة مركز شباب الميناء كما تفقدت مراكز الشباب بمدينة سفاجا منها مركز شباب ام الحويطات ، ونادي السلام الرياض ،ونادي الشاطى، الي جانب اندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين ،والهلال .

و استمعت لمطالب مراكز الشباب بمدينة رأس غارب ، منها نادي رأس غارب الرياضي ونادي اكتوبر ، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب كما تفقدت المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة ، ونادي الرياضيات البحرية ونادي العربان.