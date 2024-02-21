رئيس جامعة قناة السويس يُكرم منتخب كرة القدم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير - فريق كرة القدم لجامعة قناة السويس، الفائز ببطولة المحافظة والمتأهل لبطولة الجمهورية.

وأهدى الدكتور ناصر مندور هذا الفوز ، لجميع منتسبي جامعة قناة السويس، موجهًا الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق والقائمين عليه.

كما وجه رئيس الجامعة بتحفيز اللاعبين ماديًا ومعنويًا، تقديراً لإنجازهم غير المسبوق، متمنياً للجامعة ومنتسبيها دوام النجاح والازدهار.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين الجامعة المساعد، وعن مجلس إدارة اللجنة الرياضية حضر الدكتور أحمد ربيع رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس الإدارة، الأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تكريم ولقاء رئيس الجامعة باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية كان بمثابة شكر وتقدير لهم، لما بذلوه من جهد طوال فترة البطولة

ومن جانبه - توجه الدكتور أحمد ربيع رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بجامعة قناة السويس- نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة- بخالص الشكر والعرفان إلى رئيس الجامعة، واصلا الشكر إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشة امين عام الجامعة؛ لدعمهم المستمر للجنة الرياضية؛ لإنجاح جميع الأنشطة الداخلية للجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية.

شملت الجوائز التي حصل عليها منتخب الجامعة، حصول حارسي المرمي محمد عيد وأحمد كمال على كأس أفضل حارس مرمى بالبطولة

وحصل كابتن أحمد علي على لقب أفضل لاعب.

وكابتن عمر صلاح على هداف البطولة.

وكابتن تامر سمير أفضل مدافع ليحصد منتخب الجامعة جميع ألقاب البطولة.

مثل فريق الجامعة

كابتن سيد شعبان مديرا فنيا، الأستاذ أيمن سمير مدير اداري، محمد عيد حارس مرمى، أحمد كمال حارس مرمى.

واللاعبون مجدي زاهر، تامر سمير، أحمد السيد، أيمن رفعت، أحمد علي، أحمد رزق، عمر صلاح كريم ثابت يشرف على الفريق أحمد كمال سكرتير عام اللجنة الرياضية.

كما حصل فريق تنس الطاولة لجامعة قناة السويس علي بطولة المحافظة لتنس الطاولة، وتأهل أيضا لبطولة الجمهورية .