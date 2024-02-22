وكيل صحة الفيوم يتفقد المستشفيات المركزية بإطسا وطامية وسنورس

قام الدكتورسامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على ثلاث مستشفيات مركزية ابشواي واطسا وطامية يرافقه في المرور كلا من هاله احمد - مدير اداره التمريض و دكتورة نشوى جلال - مدير ادارة العلاقات العامة و دكتورة نورهان محمد - عضو المكتب الفني و متولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية

وبدأ الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى ابشواي المركزي ولاحظ التزام جميع العاملين بارتداء الزي الرسمي كل في تخصصه وايضا ارتداء كارت تعريف

وتفقد وكيل الوزارة، في مستهل زيارته للمستشفى صيدلية العلاج على نفقة الدولة واستمع لشكاوي بعض المواطنين الخاصة بسيستم الرسائل القصيرة حيث لم تصل اكواد العلاج بالرغم من صدور قرار به مما يعطل صرف الادوية لهم وقام سيادته بالاتصال على الفور بمدير المجالس الطبية المتخصصة لعرض المشكلة ومحاولة حلها تيسيرا على المرضى

كان في استقبال الدكتور محمد نصر الله - مدير المستشفى , و قام بتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على الحالات المتواجدة بعد ذلك تفقد مبنى الكلى والعناية الغسيل الكلوي السلبي والايجابي واستمع الى شكاوي بعد المرضى الذين كانوا ينتظرون جلسة العلاج وذلك فى حضور الاخصائية الاجتماعية فاطمة على حيث اشتكى المرضى من تاخير دخولهم الجلسة ويستعجلون في الدخول فاوضح لهم ان الفريق الطبي يقوم بتعقيم الاجهزة عقب كل جلسة ولذلك عليهم الانتظار لحين الانتهاء من هذه المهمة حرصا على صحتهم و سلامتهم .

بعد ذلك تفقد العناية المركزة للكبار واستمع الى شكوى مدير المستشفى من عدم استجابة الاطباء المقرر انتدابهم من المستشفى العام بالفيوم فى تخصصات العناية والجراحة والعظام وقام بالتواصل مع الدكتور شريف صبحى - مدير الطب العلاجى لتنفيذ قرارات الانتداب فورا لصالح العمل , كما تفقد الاقسام الداخلية وقام بسؤال المرضى عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة , وتوجه للمبنى الرئيسي واستوقفته بعض العاملات المؤقتات يشتكين من عدم صرف مستحقاتهن وتاخر رواتبهن والتى تصرف من صندوق المستشفى فأمر مدير المستشفى بفحص الموضوع وحل المشكلة .وتفقد اقسام الاشعة و الحضانات وعناية الاطفال الجديدة والباطنة رجال و اطمئن على الحالات المحتجزة به.

و عقد اجتماعا بمكتب مدير المستشفى وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى التحقيق بالمديرية واشاد بوجه عام بتحسن اداء العاملين وادارة المستشفى عن الزيارة السابقة كما اثنى على نظافة المستشفى , وامر بفتح سجل الحالات الحرجة وتفعيله بالمعمل و الاشعة لابلاغ الاطباء بها.

مستشفى اطسا المركزى

وتوجه "العشماوى " الى مستشفى اطسا المركزي وتفقد الاستقبال وابدى بعض الملاحظات الخاصة بعدم ارتداء كارت التعريف مع بعض السلبيات وذلك في حضور دكتور حسام خليل - مدير المستشفى والذي وعده بتنفيذ التعليمات واصلاح السلبيات في الحال ,بعد ذلك تفقد الاشعة والمعمل وقام باختبار معلومات فنية المعمل ايمان محمد وامر بصرف مكافاة ماليه لها من ادارة المستشفى لكفاءتها العلمية ودرايتها الكامله بفنيات عملها , ثم قام بالمرور على بنك الدم وتفقد ايضا الاقسام الداخلية و النسا والجراحة والحضانات والاطفال وقام بسؤال المترددين وامهات الاطفال عن رضاهم عن الخدمة خاصة في الاقسام الداخلية . واستمع الى شكاوي بعض الاطباء بنقص بعض المستلزمات الخاصة باجراء المناظير الجراحية وامر بالتواصل مع مديرة التموين الطبي لتوفير مستلزمات المناظير الجراحية مستشفى اطسا وجميع المستشفيات التى تقدم هذه الخدمة , وامر بتركيب اسلاك على شبابيك قسم الاطفال وامر بتنظيف مدخل الباب الجانبى للمستشفى ثم تفقد سيادته العلاج الطبيعي ولاحظ التزام اخصائيو العلاج الطبيعي عن المرة السابقة , وامر بتنجيد بعض الاسرة التي لاحظ انها تحتاج الى تنجيد وقام بسؤال الاخصائيين عن نسب التردد وعن احتياجاتهم.

و عقد اجتماعا بمكتب مدير المستشفى واستمع لشكوى احدى الممرضات وقامت مديرة التمريض بتوضيح الراى الفنى فيها فى حضور رئيسة تمريض المستشفى , كما امر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق بالمديرية واعطاء مهلة لجميع العاملين حتى يوم الاحد القادم لعمل كروت تعريف موحدة لجميع العاملين بالمستشفى كل بوظيفته , وشدد على الالتزام بالزي الرسمي حيث لاحظ عدم ارتداء بعض الاطباء للبالطو او كارت التعريف .

ثم توجه وكيل الوزارة الى مستشفى طامية المركزي حيث تفقد قسم قسطرة القلب ووجد الفريق ملتزما وكانوا يقومون باجراء عمليات في هذا اليوم فقام بفحص سجلات العمليات و اطمئن من الفريق على حسن انتظام العمل وكان ذلك في حضور الدكتورمحمود جبالي - مدير ادارة الكلى بالمديرية الذي اشاد بفريق قسطرة القلب وتميزهم وعلى راسهم الدكتوراحمد نجيب -رئيس القسم والدكتور احمد رمضان والدكتور عارف مسوتة و جميع الاطباء والتمريض .

بعدها قام بتفقد الحالات الموجودة ممن اجريت لهم عمليات قسطرة للاطمئنان على صحتهم وقام بسؤالهم عن رضاهم عن الخدمة المقدمة فاشادوا بالفريق وبالخدمة المتميزة ثم عرض الدكتور احمد نجيب - رئيس القسم قائمة بالمستلزمات والاحتياجات اللازمة لاجراء عمليات القلب المفتوح و الجارى توفيرها قريبا للبدء فى هذه الخدمة الجديدة بالمستشفى

بعدها تفقد العناية المركزة و قسم الاطفال وقام بسؤال الطبيبة بتول فتحى عن حالات الاطفال الموجودة بالقسم , وتفقد قسم الغسيل الكلوى واستمع الى التوسعات التى تقوم بها ادارة الكلى بالمديرية ببعض المستشفيات خاصة سنورس واضاف مدير الكلى انه سيتم خلال الفترة القادمة تدعيم بعض المستشفيات بماكينات جديدة و زيادة عدد ماكينات الغسيل الايجابى بابشواى لنقل بعض الحالات الموجودة بمستشفى الحميات من ابناء مركزى ابشواى ويوسف الصديق لمستشفى ابشواى تيسيرا عليهم , كما تم عرض مشكلة المبنى المغلق مطالبين بحل المشكلة واكد بانه جارى حل المشكلة المتعلقة بالانشاءات مع ادارة التخطيط بالمديرية والجهات المختصة.

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