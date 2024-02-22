صحة البحيرة تنظم قافلة طبية بقرية سيدى دمين بأبوالمطامير

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرةبرئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بقرية سيدي دمين بأبوالمطامير ، وتم الكشف خلالها على ١٥٧٥ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 9 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٣٩ - عيادتي الأطفال ٣٩٤ - الجراحة ٢٣٣ - النساء ١٠٩ - تنظيم الأسرة ١٩ - العظام ٣١٢ - الأنف والأذن ١٦٩)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة ، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.