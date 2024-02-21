وفد من جامعة الأزهر فى زيارة لكلية الطب بجامعة الوادى

قام الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر فرع أسيوط والدكتور عبدالمحسن على وهبه عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد بزيارة لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد وكان فى استقبالهم الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد ووالوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية واستمع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعميد كلية الطب الأزهر بأسيوط ومرافقوه إلى شرح من الدكتور حسن عبد اللطيف المشرف على كلية الطب للتجهيزات التعليمية التي يتم تدريس طلاب كلية الطب جامعة الوادي الجديد عليها بأحدث ما وصل إليه التعليم الطبي من تقنيات متطورة.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى وعميد كلية الطب بالازهر ومرافقوه الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس على حسن تعاونهم فى تقديم كافة الخدمات للطلاب واساتذة كلية البنات الأزهرية بالوادى الجديد.

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