رئيس جامعة قناة السويس يشهد مناقشة دكتوراه بمعهد الدراسات الآفرو - آسيوية

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير- مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في الإعلام السياسي المقدمة من الباحث لواء أ.ح محمد عبد الباسط محمد علي بعنوان "دور استراتيجيات الاتصال السياسي للاتحاد الإفريقي في مواجهة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا في الفترة (2002:2020)"

ضمت لجنة المناقشة كل من الدكتور جمال علي زهران أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية سابقاً جامعة بورسعيد رئيس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة والمشرف عليها، والدكتور أحمد محمد وهبان أستاذ العلوم السياسية عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية - عضواً - الدكتورة نشوة سعد بسطاويسي أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جامعة قناة السويس - عضواً ومراجعاً- والدكتورة عبير إبراهيم أستاذ مساعد الإعلام، ووكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية - عضواً-.

يُذكر أن الرسالة تابعة لقسم الدراسات والبحوث في المكتبات والمعلومات والإعلام - شعبة الإعلام بمعهد الدراسات الآفرو - آسيوية، تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور سحر حساني عميد المعهد.

هذا وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للباحث، ملقيا الضوء على أهمية عنوان الرسالة، واصلا الشكر والتقدير للجنة الحكم والمناقشة على إثراء البحث العلمي، من خلال دعم الرسائل العلمية بمناقشتهم وملاحظتهم الثرية.