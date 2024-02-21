الشباب والرياضة بالقليوبية تفتتح الملتقى الرياضى بجامعة بنها

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات النسخة الثانية من الملتقي الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب تحت شعار « شخصية الطالب الرياضى » على ملاعب جامعة بنها بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية بجامعة بنها، والدكتور مؤمن عبدالرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة بالإدارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، ويتم تنظيم المهرجان من خلال وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، ويتم التنفيذ من خلال التعاون بين الادارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد.

تضمنت فعاليات الملتقي الرياضي لتدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية على ملاعب كلية تربية رياضية بمشاركة 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس ، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وعلى هامش اللقاء كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية جامعة بنها بدرع التميز لجهوده المبذولة فى ابراز الملتقى الرياضى فى افضل صوره.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور هانى زكريا، والدكتور محمد نبهان، والدكتور تامر عرفه وكلاء كلية تربية رياضية جامعة بنها، والدكتورة تاى محمود، وأحمد سعد، ومى صلاح الدين أخصائي الإدارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، وحنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، عماد القلا موجه تربية رياضية بإدارة بنها، ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة.

جدير بالذكر أن الملتقى الرياضى لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.