"طرق الحماية من الأمراض المعدية" في لقاءات قصور الثقافة بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي في سياق خطة وزارة الثقافة.

وأعدت مكتبة أبو صوير الثقافية لقاء توعويا بعنوان "كيف تحمي نفسك من الأمراض المعدية" بدار التبيان للأطفال، قدمت خلاله غادة أحمد مجموعة من الإرشادات الصحية منها تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، والاهتمام بالطعام الصحي، وضرورة ارتداء القناع الطبي في التجمعات، من أجل الوقاية من الأمراض المعدية. واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع الأطفال حول اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

من ناحية أخرى شهد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب " مغامرة في جبال المنجنيز"، تحدثت خلالها بديعة عبده أخصائي المكتبة، عن جبال المنجنيز في سيناء، موضحة استخداماته وأماكن تواجده وأهميته كونه أحد الثروات المعدنية في مصر، كما قامت بتعريف الأطفال بموقع شبه جزيرة سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدي وتاريخ إنشائه.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت مكتبة علي الراعي بالريّاح ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، قام خلالها النادي السيد بتعليم الرواد كيفية كتابة الحروف العربية بخطوط متنوعة، بينما نفذت المدربة سهى عشري ورشة عمل تصميمات فنية بتقنية الأوريجامي وذلك بالتعاون إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.

