لجنة الإعلام بمجلس النواب تتفقد المناطق الأثرية بأسوان

توجه وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى محافظة أسوان لتفقد عدد من المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة على مدار أربعة أيام، تبدأ من اليوم السبت يلتقي خلالها الوفد بمحافظ أسوان، والقيادات التنفيذية والمسئولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.



ويضم الوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، نادر مصطفى وكيل اللجنة عن التنسيقية، ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب الدكتورة منال هلال، النائب عصمت زايد، والنائبة منى عمر، والنائبة ضحى عاصى.