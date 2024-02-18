افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لشباب الباحثين بكلية الآداب بالفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر الثاني لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية الآداب، تحت إشراف الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعنوان "تحديات البحث العلمي في العصر الحديث، دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة".

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

وفى الجلسة الافتتاحية أشاد الدكتور ياسر حتاته بتنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث يمثل المؤتمر حلقة مهمة في التواصل بين شباب الباحثين في مختلف المجالات العلمية.وأشار إلى ضرورة أن تكون البحوث المقدمة تتناول دراسة لمشكلات اجتماعية راهنة وتسعى لتقديم حلول لها.

اهتمام الجامعة بشباب الباحثين

من جانبه أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بشباب الباحثين، والإيمان بقدراتهم وأفكارهم، والسعي لتطوير عملية البحث العلمي لتتواكب مع المتغيرات الراهنة، وشدَّد على ضرورة ربط الدراسات الأكاديمية بالمجتمع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه البحوث لخدمة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وتطرق الدكتور عاصم العيسوي إلى الحديث حول الورقات البحثية المقدمة في المؤتمر، والتي جاءت متنوعة ومتميزة، وتتناول قضايا ذات أهمية كبيرة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعمل على حل مشكلات اجتماعية وإنسانية راهنة.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أن المؤتمر يؤكد اهتمام الكلية بالعمل على تطوير البحث العلمي، ويهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الأوراق البحثية مناقشة علمية رصينة، وتعزيز عملية البحث لدى شباب الباحثين. واشار الدكتور أحمد أبو ريه الى أهمية دور شباب الباحثين، وتوجيه أبحاثهم لتكون أبحاثًا تطبيقية تقدم حلولًا علمية سليمة للظاهرة محل الدراسة. ووجه الباحثين إلى العمل على تنمية إقليم الفيوم من خلال أبحاثهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجوان عاصم منسق المؤتمر، أن الغرض الرئيس للمؤتمر هو تبادل الأفكار والخبرات والعمل بروح الفريق، وقدمت الشكر لكل أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر. وألقى ابراهيم فوزي، كلمة بالإنابة عن شباب الباحثين باللغة الانجليزية، ودعاء محمد ألقت كلمة بالإنابة عن شباب الباحثين باللغة الفرنسية.

وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كرّمت كلية الآداب الدكتور ياسر مجدي حتاته، والنواب، وأمين عام الجامعة، وعدد من مديري العموم والمشاركين بالمؤتمر.

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