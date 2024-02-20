محافظ البحر الأحمر يستقبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب





استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم، بديوان عام المحافظة ، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات ، ودراسة حل بعض المشكلات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة .

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء ، مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة الساحلية ، مثنيا على الدور الكبير لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ في العديد من الملفات والمشروعات ، والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، والاطلاع على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم .

واوضح المحافظ ضرورة وضع خريطة متكاملة لجميع المواقع الصالحة لاقامة مراكز شباب عليها والبدء الفورى في تخصيص هذه المناطق لاقامة مراكز شباب او ملاعب خماسية بكل مدن المحافظة لخلق جيل رياضي قوى يحارب بالرياضة كل فساد .

كما وعد بجعل البحر الاحمر قبلة للسياحة الرياضية العلاجية واقامة المراكز الطبية الرياضية المتكاملة لتنمية موارد المحافظة والمساهمة في ارتفاع الدخل القومى للدولة .

كما قال سأوفر كل الامكانيات لاستضافة البطولات والمسابقات العالمية علي ارض المحافظة.

ورياضات الشراع اهم ما يميز البحر الاحمر واهتمامى بها اهتمام خاص .

وفي ذات السياق وجه الدكتور محمود حسين الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيدا بدوره البارز في كافة المشروعات المتعلقة بالشباب والرياضة بمختلف مدن المحافظة ، مقترح اقامة مبادرة لجعل البحر الاحمر نموذج رياضي عالمى يستضيف الفرق العالمية لقضاء فترات الاعداد نظرا لجوها الدافئ طوال العام مشيرا إلى أهمية التعاون المثمر واستغلال الجهود المبذولة من كافة الجهات للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب ، والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .

كما أشار أن لقاء اليوم هو النموذج الامثل للتعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية

كما اشاد النواب بالدور الفعال للواء عمرو حنفي في المساهمة في غلق كل الملفات المفتوحة وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة قي الوقت المناسب كما فتحت النائبة ايلاريا سمير ملف انشاء مناطق متفرقة للالعاب البدنية المفتوحة كذلك الاهتمام بملف رياضات ذوى الههم لدمجهم في الالعاب المحلية والعالمية المختلفة.

في نهاية اللقاء تبادل اللواء عمرو حنفي الدروع مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب متمنيا له المزيد من النجاح في حل قضايا الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية ومن جانبه ثمن الدكتور حسين علي اللقاء معتبره الامثل والاروع علي مستوى الجمهورية .

يذكر ان زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للمحافظة الساحلية تستمر 4 أيام ، وتشمل تفقد المدينة الشبابية ، وارض الاستاد ومركز شباب الميناء والمركز الدولي للتنمية الرياضية ونادي الرياضات البحرية ونادي العربان بمدينة الغردقة ، بالإضافة الي تفقد مركز شباب أم الحويطات ونادي السلام الرياضي ، ونادي الشاطئ واندية عمر بن الخطاب، والشبان المسلمين ، والهلال بمدينة سفاجا ، كما تشمل ايضا زيارة مركز شباب رأس غارب ونادي رأس غارب الرياضي ، ونادي اكتوبر ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول .

شهد اللقاء اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و كمال سليمان السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب بالبحر الأحمر وفراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .