ملتقي الشعراء والنخبة.. محافظة قنا تطرح أقدم كازينو للإيجار

أعلنت محافظة قنا، اليوم الخميس، عن طرح كازينو قنا السياحي، ملتقي المثقفين والنخبة فى العقود الماضية، بمزايدة علنية للإيجار لمدة 9 سنوات.

وقال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إن المحافظة، تطرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة ١٢٠٠ م٢ المملوكة للمحافظةكازينو قنا السياحى سابقا، للإيجار.

وأوضح المحافظ، أن المساحة المعلن عنها، متاح إستغلالها مول تجارى متعدد الطوابق بارتفاع بحد اقصى ١٣ م، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

محافظ قنا

بموافقة المحافظة طبقا للقانون رقم ( ۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأضاف المحافظ، أنه جارى تحديد مواعد المزايدة العلنية العامة طبقا للقانون رقم ( ۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل علي استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة.

ووجه المحافظ، بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها.

لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.