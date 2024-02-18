فوجئوا بإنقطاع الكهرباء فى معابد أسوان

طالب وفد مجلس النواب من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحه والكهرباء ومحافظ أسوان ،بعدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والأثرية فى إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

وأضاف الوفد البرلمانى عن لجنة الاعلام وهم النائبة منال هلال والنائب عصمت زايد والنائبة ضحا عاصى والنائبة منى عمر ، أن أنقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية يصدر صورة سلبية لمصر أمام السياح الأجانب، خاصة وأن السياحه من أهم مصادر الدخل القومى.

وأوضح وفد لجنة الإعلام بمجلس النواب أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ذكر فى تصريحات سابقة معلنا رفضة لقطع التيار الكهربائي على المناطق السياحية قائلا "هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي".

الاجهزة الممنوع عنها انقاطع الكهرباء

وطالب وفد النواب محافظ أسوان بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحين أن الأمر لايعني محافظة بعينها ،ولكن لابد من قيام مجلس الوزراء بتعميم المنشور الخاص بالجهات والاجهزة الممنوع عنها انقاطع الكهرباء.

يذكر أن وفد مجلس النواب فوجىء بإنقطاع التيار الكهربائي عن معابد فيله والمعابد الاخرى ووضعها ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مما يتسبب فى انزعاج السياح الاجانب حيث أن المواقع الاثرية بها أماكن داخليه مظلمة .

وفد إعلام النواب يطالب رئيس الوزراء بمنع قطع التيار بالمناطق السياحية والأثرية



