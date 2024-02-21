نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الأ ميرية ومجمع الأحياء لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إدارات حي الأميرية، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل داخل إدارات الحي، ويرافقه اللواء هاني أحمد رئيس الحي، والمهندسة صابرة سويلم، سكرتير عام الحي، والأجهزة المعاونة.

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، موقف الطلبات المقدمة من المواطنين ونسب الإنجاز وما تم تنفيذه من أعمال الرصف طبقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأكد نائب محافظ القاهرة على ضرورة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة طبقاً للوائح والقوانين، مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات.

كما تفقد نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذى يتضمن أحياء ( شبرا - الساحل - روض الفرج - الشرابية) وذلك لمتابعة سير انضباط وانتظام سير العمل ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين مؤكداً أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وشدد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بسرعة فحص الطلبات ومشاكل المواطنين والرد عليها وانجازها فى التوقيتات المحددة وتسهيل الإجراءات فى إطار اللوائح والقوانين.

محافظة القاهرة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية مصر 2030

وأوضح نائب المحافظ أن محافظة القاهرة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية مصر 2030 بتطوير نظام حوكمة متكاملة يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك .

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات .

وأكد اللواء خالد عبد العال استمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.