"رئيسا "مياه الفيوم والهيئة القومية يستعرضان مشروعات الصرف الصحي

استعرض المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم و المهندس روبي محمود السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة مشروعات الصرف الصحي التى تم الإنتهاء منها داخل المحافظة وذلك بمقر رئيس الشركة بمحطة مياه الشرب بقحافة .

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن تم استعراض مشروعات الصرف الصحي من محطات وروافع وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزليه و التى تم الإنتهاء منها وبدء إجراءات استلامها والتى تم تنفيذها داخل محافظة الفيوم وفق الخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة تمهيدا لدخولها الخدمة لكى يستفيد منها أبناء القرى المستهدفة من هذه المشروعات و التى تعود عليهم بالنفع صحيا واقتصاديا وبيئيا .

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها داخل محافظة الفيوم من خلال مجموعه من الحزم والمخصصات المالية التى أقرتها الدولة المصرية تخدم المواطن الفيومى خدمه مباشرة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تساهم في تنمية الفيوم تنمية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث تحدث نقله نوعية فى هذه القرى وجعل الفيوم فى مقدمه المحافظات فى توصيل خدمات الصرف الصحي لتصل بها إلى أكثر من 85% وهذه النسبه التى تتميز بها المحافظة يجعلها تعود بكل قوة لسابق عهدها فى جذب الأنظار إليها سواء على المستوى الاستثمارى والاقتصادي أو السياحى.

مشروعات حياة كريمة..

وفى وقت سابق عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع وفقًا للجدول الزمنى، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التى تواجه الأعمال.

وذلك بحضور المهندس محمد عطية (استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) والمهندس محمد سالم ممثلا عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية) استشارى الشركة لمشروعات حياة كريمة ،والدكتور إسلام الهلالي ممثلا لمكتب البحوث والاستشارات الهندسية كلية الهندسة استشاري الشركة عن مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة - المرحلة الثالثة والمهندسة عفاف فكري مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة و ممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ومهندسي الإشراف بالمواقع.

وخلال الاجتماع تم مناقشه أعمال الاحلال والتجديد لمحطه مياه قحافه القديمة والتي قد وصل نسبه التنفيذ للأعمال المدنيه فيها الى 90% وكذلك أعمال رفع كفاءة خزان ورافع قصر الجبالي والذي وصلت نسبه التنفيذ به نحو 70% وكذلك أعمال التوسعات بمحطه مياه العزب الجديده المرحلة الثالثة.

5