جامعة قناة السويس شريك أساسي في المبادرات القومية خلال عام 2023

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن جامعة القناة شريك أساسي في المبادرات القومية والرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدا في المشاركة بفاعلية بجميع المبادرات، وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين المواطن المصري اقتصاديا واجتماعيا، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وزيادة مهاراتهم وقدراتهم، وبما يراعي جميع فئات المجتمع وإحتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على القيام بمسئوليتها المجتمعية، ودورها الخدمي التنموي والتنويري

وصرح مندور أن جامعة قناة السويس خلال العام الماضي 2023 توجهت بقوافلها التنموية الشاملة إلى القرى والمدن بإقليم القناة وسيناء خلال مشروع القرن "حياة كريمة "، والتي استفاد بها 24624 مواطن.

كما شاركت الجامعة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة " حيث انتفع بتلك المشاركات 4000 مواطن خلال العام الماضي.



بينما إستهدفت مشاركات الجامعة- البالغ عددها 14 مشاركة بمبادرة " قادرون باختلاف " - 502 مواطن، من أجل دمج ذوي الهمم، وتأهيلهم ، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة.

هذا وشاركت جامعة قناة السويس في مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، من خلال 66 فاعلية مختلفة استهدفت 2215 مواطن.

كما تم محو أمية 544 مواطن خلال مشاركات الجامعة بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.