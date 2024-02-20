اعتماد استلام 11 وحدة طب أسرة جديدة بمحافظة أسوان

تمهيدًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل



اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في اجتماعه الدوري الشهري رقم (70)، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد مجلس إدارة الهيئة بجهود الإدارة التنفيذية في المشاركة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثيل مصر في أول جناح حكومي لها بالمعرض، وظهورها بالشكل المشرف على المستوى الدولي، وذلك خلال إحاطة المجلس بمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع جهات حكومبة وخاصة من دول الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كانت أهم نتائج مشاركة الهيئة في آراب هيلث 2024، مؤكدًا أن مشاركة الهيئة في آراب هيلث يدعم تحقيق رؤيتها نحو الاستفادة من تكنولوجيا الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وتنمية السياحة العلاجية وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر، ويعد استمرارية للنشاط الدولي للهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى بناء شراكات مع مختلف دول العالم.

وأشاد مجلس إدارة الهيئة، بنجاح اجتماع المجلس التنفيذي الأول لهيئة الرعاية لعام 2024، لمناقشة الإنجازات ولمتابعة مؤشرات الأداء، وتكريم أبطال الهيئة من الفرق الطبية المتعاملين مع الحالات الطبية والإنسانية من مصابي وجرحى غزة، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن 35% من العمليات والتداخلات الجراحية أجريت داخل مستشفيات هيئة الرعاية بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى تكريم 18 منشآة رعاية أولية الفالزة بالمسابقة التحفيزية لتحقيق المستهدفات خلال عام 2023.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد استلام 11 وحدة طب أسرة جديدة لتتبع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان ضمن تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، وتمهيدًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، كما وافق مجلس الإدارة على صرف مكافأة استثنائية للجنة الاستلام تقديرًا لجهودها، وذلك خلال عرض التقرير النهائي لأعمال لجنة استكمال نقل أصول المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بمحافظة أسوان.

وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يلقي الضوء على الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة خلال العام المالي 2023/2022، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات الصحية، ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذه الخطوة تعكس التفاني في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النزاهة في الإدارة ومكانة الهيئة كرائدة في مجال الرعاية الصحية، كما أثنت ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات دكتور محاسب جيهان محمود إسماعيل، رئيس قطاع المستشفيات والإدارة المركزية للرقابة المالية على الصحة والسكان، على الفكر الإداري والإقتصادي المتطور لهيئة الرعاية الصحية، وجهودها المبذولة للسعي نحو تطبيق مبادئ الحوكمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على الانضمام إلى عضوية الشبكة العربية لتعزيز الصحة، والمنبثقة عن الشبكة العربية للثقافة والعلوم، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الانضمام للشبكة العربية لتعزيز الصحة ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات، كما يعزز الفعالية واستمرار التقدم والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية في المنطقة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتدريب وتنمية مهارات الطلبة الأوائل من خريجي معاهد رعاية الفنية للتمريض، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات أخرى للأطقم التمريضية من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (70)، كلًا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وحضر الاجتماع، أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، الدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لإدارة دورة الإيرادات والاستثمار، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير الشراكات الدولية والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.