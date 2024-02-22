تجديد رخصة شهادتى إعتماد الأيزو" بآداب طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتى الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الآداب جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وأكد رئيس الجامعة، أن تجديد حصول كلية الآداب على شهادتي الايزو يأتي نتاج تضافر العديد من الجهود من جميع العاملين بالكلية، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، و تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية.

وضم وفد الشركة العربية للإستشارات الهندسية المهندسة نجوى أحمد عبدالعزيز رئيس فريق المراجعة ، والدكتورة سمر فؤاد عمر مراجع خارجي،



وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية النتيجة بمنح كلية الآداب جامعة طنطا تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هاله ندا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور ناصر كمال عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة

من جهة أخرى تقدم الدكتور ممدوح المصري بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة ، مثمناً دور جميع منتسبي الكلية من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية لجهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الاتقان والتفاني فى العمل والتى أشادت بها لجنة المنح.

اختتمت الزيارة بقيام فريق الشركة العربية للإستشارات الهندسية المانحة لشهادة الايزو بتوجيه الشكر لإدارة الكلية على الجهد الرائع والمميز بكلية الآداب بجامعة طنطا ولكل أعضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري لجهدهم أثناء الزيارة وكذلك فى عرض الملفات والمهام العملية والدلات والمقايس والاستبيانات والنتائج بكل إدارة بمهارة واحترافية.