محافظ أسيوط يكرم 11 من خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 11 مدير مدرسة بالمحافظة من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ...جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم وايهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء ادارة اسيوط التعليمية .

وسلم المحافظ 11 مدير مدرسة شهادات التقدير ،لتميزهم واجتيازهم البرنامج التدريبى دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بوزارة التربية والتعليم ، مشيرًا إلى أن تكريم المتميزين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأشاد محافظ أسيوط، بمبادرة رئيس الجمهورية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب والكفء، لافتًا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها ضمن منظومة تطوير التعليم في مصر وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتدريب المعلمين وتخريج جيل جديد قادر على الإدارة وتولي مسئولية العملية التعليمية لافتًا إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في منحة لمدة 6 أشهر فى الأكاديمية العسكرية وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق في اختيارات المديرين مشيدًا بالدعم المقدم من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصلاح التعليم وتطوير المنظومة التعليمية لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

حيث كرم المحافظ كلًا من إبراهيم أحمد جمعة وأحمد محمود محمد وعلاء محي زكريا وعماد حليم إبراهيم محمد سمير موسى والشيماء عبدالرحمن محمد وايمان كامل أحمد ودعاء أحمد محمد عطية وشيماء محمد على عبدالعال ووردة كامل حسين ووفاء صادق محمد عبدالرازق "مديرى المدارس من خريجي الدفعة الأولى" من أبناء المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى إنه تم توزيع 11 مدير مدرسة من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية على مدارس المحافظة، بعد تدريبهم بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، واجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذي يتناسب مع طبيعة عملهم فى ادارة المدارس والنهوض بالعملية التعليمية.