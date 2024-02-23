فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2024.. خطوات الاستعلام

موعد تحصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2024.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد وخطوات تحصيل فاتورة التليفون الارضى عن شهر فبراير 2024.

موعد تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 فبراير 2023، وبعدها تمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى نهاية 14 مارس.

نظام السداد الشهري

ولتطبيق نظام السداد الشهري، فيختار المتعاقد دفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، ويجب أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات ونظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين، وبعدها تصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

فرض غرامة تأخير السداد

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، حيث تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ومن الممكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمستخدمين الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

وعند الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.