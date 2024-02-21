بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال آسيا
نبأ من العيار الثقيل ضج له الشارع السعودي الذي يعزم رحيله إلى الأول بارك لحضور المباراة النارية بين النصر والفيحاء الليلة في إطار جولات دوري أبطال آسيا، وهو ما يخص أحد نجوم الفريق العالمي.
بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بدون تقطيع HD
ويملك فريق النصر المدجّج بالنّجوم الحظوظ الأوفر في التأهّل خصوصاً بعد فوزه ذهاباً على أرض الفيحاء بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ومن المتوقّع أن يغيب البرازيلي تاليسكا عن المباراة حيث أشارت تقارير إعلاميّة سعودية إلى أنّ البرتغالي لويس كاسترو استقرّ على المحترفين الذين سيخوضون الموقعة وهم البرتغاليان رونالدو وأوتافيو والوافد الجديد الأسترالي عزيز بيهتيش والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني.
ويسعى النصر إلى مواصلة الطريق نحو النهائي باحثًا عن لقبه الأول، إذ كان لقاء الذهاب مع الفيحاء الذي أُقيم على ملعبه قد حسمه النصر بهدف دون رد سجله رونالدو الذي أسهم أيضًا في الفوز الأخير على الفتح 2 - 1 في الدوري بتسجيله الهدف الأول.
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ويغيب عن صفوف "النصر" الرباعي عبدالرحمن غريب، والحارسان الكولومبي ديفيد أوسبينا، وراغد النجار، إلى جانب سلطان الغنام.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء
- سيتم بث مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم على شبكة قنوات بين ان سبورت القطرية، حيث يمكن للمشاهدين متابعة المباريات على شاشتها.
- كما يمكن للأشخاص متابعة مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية على قنوات SSC Sports HD.
- ويمكن لمحبي البث المباشر مشاهدة البرامج عن طريق تطبيق TOD، وفي السعودية من خلال تطبيق شاهد.
التشكيل المتوقع لنادي النصر السعودي
سنتناول معكم التشكيل المتوقع للفريقين في هذه المباراة القوية، حيث يسعى كل فريق للبقاء في دوري أبطال آسيا والفوز بلقب البطل، وأعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو، وإليكم التشكيلة المتوقعة لفريق النصر السعودي:
- حارس المرمى: وليد عبد الله، خط الدفاع: عبد الله الخبيري، عبد الله العامري، إيميرك لابورت، وعزيز بيهيتش.
- خط الوسط: عبدالمجيد الصلهيم، مارسيلو وأيضاً تاليسكا واللاعب أوتافيو.
- على أن يتمركز كلا اللاعبين تاليسكا واتافيو وايمن يحي وكريستيانو رونالدو في خط الهجوم.
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