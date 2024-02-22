طلب إحاطة حول بيع الأراضي الصناعية بأسعار جديدة

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية .

وقال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الاحاطة ان الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم بإمضاء باقرار بانهم ملزمون بأسعار جديدة وفقا لما يقرروا مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علما بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

واضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة ان هذا الامر سيكون عائق لأي مستثمر لاحساسه بعدم الأمان والاستقرار وعامل أساسي لهروب المستثمرين ومخالف لكل قواعد الاستثمار ، حيث من شأنه ان يكون المستثمر ملزم بسعر في علم الغيب وحسب أهواء المسئولين بعد استلام الأرض الصناعية وعدم تقديم العون للمستثمرين الصغار .

وطالب النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتحويل طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة او الجلسة العامة البرلمانية .



