تدريب عمال السيراميك علي مهارات العمل النقابي

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دورة تدريبية حول مهارات العمل النقابي، لشعبة السيراميك على مدار يومين.

جاء ذلك بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، حيث تناولت سبل رفع كفاءة ممثلي العمال في التفاوض، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها النقابيين بما يحافظ على جميع المستحقات.

وعرض ممثلو العاملين في شركات السيراميك المختلفة، أبرز الإشكاليات التي تواجههم مع الإدارات، وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على سير العمل والإنتاج.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف عن قرب على احتياجات اللجان النقابية، بما يساهم في دعمهم للقيام بدورهم في الدفاع عن العاملين وتحقيق مطالبهم.

وأشار إلى أن النقابة العامة، تضع ملف التثقيف والتدريب في مقدمة أولوياتها، قائلا: النقابي لابد وأن يتمتع بمهارات مختلفة وفي مقدمتها التفاوض والحوار.

وشدد الجمل، على أهمية أن يكون ممثلي العاملين على دراية تامة بالقوانين ذات الصلة، وكذلك اللوائح المختلفة، بما يعزز قدراتهم على التفاوض بما يحقق مصلحة العمل والعمال.