محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع لإحداث السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال متابعته أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام المروري والحوادث المتكررة بالميدان.

وتضمنت الأعمال توسعة الميدان وإزالة المعوقات التي تعيق الحركة المرورية بدءا من تقاطع شارع سعيد مع شارع حسن رضوان، تمهيدا للتطوير وانسيابية حركة المرور حفاظا على حياة المواطنين.