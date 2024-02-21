رياضه النواب: القيادة السياسية تولي الشباب اهتمام غير مسبوق لتمكينهم وثقل مهاراتهم

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة في جلسة نموذج محاكاة جلسات البرلمان المصري ، والذي نظمه برلمان شباب محافظة البحر الأحمر بمقر مجمع اعلام الغردقة.

جاء ذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحر الأحمر ، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الشباب منهم الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور محمد عساف مدير الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.

إعداد الكوادر السياسية

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، بنموذج المحاكاة الذي قدمه شباب برلمان البحر الأحمر ، مؤكدا أنه كان في بداية حياته أحد أعضاء البرلمان وتقلد رئاسة برلمان شباب مصر ، وهو ما اثقل خبراته السياسية لاسيما أن برلمانات الشباب تساهم في إعداد الكوادر السياسية وتجذب شرائح مختلفة الذي سيكون من بينهم في المستقبل اعضاء برلمان ومسؤولين تنفيذيين بالحكومة المصرية.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

واكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أولي اهتمام غير مسبوق للشباب ، وحرص علي التمكين الفعلي لهم ، حيث رفعت القيادة السياسية شعار التدريب والتأهيل ، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة الذين حصلوا علي تدريب في عدد من الأماكن المميزة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب وهو ما يؤكد حرص الرئيس علي التمكين الحقيقي للشباب.

وشرح رئيس لجنة الشباب لأعضاء برلمان شباب مصر ، عدد من أدوات الرقابية التي يقوم بها النواب ، ومنها الزيارات الميدانية وهي أهم أداة رقابية حيث أكد أنها تتم بناء علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ويتم رفعها لرئيس البرلمان وبعد موافقته علي الزيارة يتم تحديد موعد لها.

وأوضح أن نواب البرلمان ، طوال الوقت يقومون بدورهم التشريعي والرقابي سواء من خلال حضور الجلسات العامة ، أو حضور اجتماعات اللجان النوعية لمناقشة طلبات الإحاطة ،وهو ما يعكس مجهود كبير جدا يقوم به أعضاء البرلمان.

وأشاد الدكتور محمود حسين ,بالاستجابة السريعة لمحافظ البحر الأحمر لمطالب نواب لجنة الشباب وهو ما يعكس نموذج يحتذي به لتكامل السلطتين التنفيذية و التشريعية هو ما يحقق مصلحة المواطنين.

وأشاد النائب درويش مرعي ، بنموذج المحاكاة الذي قدمه أعضاء برلمان محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هذا النموذج يعد تأهيل لهؤلاء الشباب لخوض انتخابات المحليات مما يكسبهم خبرات كبيرة ليكونوا مشروع نواب واعدين في المستقبل القريب.

فيما قال النائب اسامة عبدالعاطي، كنت أحلم بوجود شباب مدرب في مصر خاصة أن مشكلة الدلو كانت في غياب القيادات المدربة المؤهلة ، ولكن ما شاهدته في نموذج المحاكاة يؤكد أننا علي الطريق الصحيح ، خاصة أننا أمام شباب مدرب وواعي.

وأكدت النائبة آية مدني ، أنه يجب علي الاهتمام بالتدربب والتأهيل، و الرسالة الأهم أنه يجب أن لا يتحدث أحد فيما لا يعرفه ، لذلك التدريب يساعد في ثقل القدرات مؤكدة أنها كانت بعيدة عن السياسة ودخلت مجال الإدارة الرياضية ، ثم جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينها في البرلمان ، بتعمل في السياسة الرياضة.

واختتم حديثها لشباب برلمان البحر الأحمر: "مهما كان انتم فين أو سنكم كام ..انتم قادرين أن تكون مثل أعلي للعديد من الشباب و كل واحد فيكم محمل رسالة وان مصداقية الحديث تصل بكم لقلوب الناس".

وفي السياق ذاته وجه النائب خالد بدوي، رسالة لشباب البحر الأحمر، قائلا: لابد أن تدوروا علي حلمكم وتسعون لتحقيقه " لافتا إلي أنه تلقي العديد من التدريب والتأهيل القوي سواء في البرنامج الرئاسي ، أو الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وهو ما انعكسه علي التمكين الحقيقي له بوجوده نائب في البرلمان.

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطي الشباب اهتمام لم نشهده من قبل ، حيث لم يكن هناك في السابق تواصل بين الحكومة ونواب البرلمان مع الشباب، وتابعت: الشباب المصري حاليا محظوظ بدعم الرئيس السيسي ، حيث لم نجد في السابق من يتواصل معنا ولم نري أي مسؤول في مراكز الشباب مثلما يحدث حاليا بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وأشارت إلي أن اللجنة حريصة علي التواصل مع الشباب للاستماع لهم ،ومساعدتهم ودعمهم بكل ما تستطيع اللحنة أن تقدمه لهم.

وفي سياق متصل أشاد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر ، بدعم لجنة الرئاسة بالبرلمان لشباب المحافظة ، مؤكدا أن نموذج محاكاة برلمان الشباب نموذج جيد ،وسيقوم نواب المحافظة بالمشاركة في تلك اللقاءات الشبابية للعمل علي الاستماع لبرلمان الشباب فيما يخص مشكلات المحافظة والعمل على حلها.

وهو أكدته النائبة ايلاريا سمير ، التي اكدت علي أهمية التدريب والتأهيل ، حتي يكون هناك تمكين حقيقي للشباب ، مشيدة بالاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب المصري ، وحرصه علي تمكينهم.