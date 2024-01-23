جامعة جنوب الوادي تخطط لتحقيق الجودة الشاملة

حث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، على مواكبه التطور التكنولوجي وتوفير كافه الإمكانيات والدعم لتحقيق الجودة الشاملة وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل .

وعقد رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشه خطه تطوير البرامج المميزة وتحديثها ومناقشه الجوانب المالية لتلك البرامج وعرض قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن فتح برامج دراسية.

حضر الاجتماع، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة وعمداء الكليات التي تطبق البرامج المميزة ومسؤول المالية بالجامعة.

الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة

أبرز الدكتور أحمد عكاوي، حرص اداره الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز وتطبيق ثقافه الجودة بالجامعة بما يتوافق مع رؤيه مصر 2030 في تطبيق معايير جوده التعليم العالي.

وبيّن رئيس الجامعة ، أن الجامعة تضع على راس أولوياتها تسخير كافه سبل الدعم للعملية التعليمية، موضحا ان الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي وتحسين جوده مخرجاتها وزياده قدراتها التنافسية محليا وإقليميا ودوليا .

ووعد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، بحل كافه المشكلات التي تواجهها البرامج في ضوء الإمكانيات المتاحة وضرورة متابعه سير العمل بهذه البرامج وتقديم كافه أوجه الدعم لإنجاح هذه البرامج.

استمع رئيس الجامعة الى اراء عمداء الكليات التي تطبق البرامج المميزة وذلك في اطار تطوير وتحديث البرامج لمواكبه سوق العمل المحلية والإقليمية بهدف تخريج طالب متميز قادر على المنافسة من اجل رفعه شان الجامعة.