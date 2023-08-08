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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

موعد إتاحة أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في الأسواق

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

 كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إتاحة أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في الأسواق

معلومات عن أول سيارة مصرية كهربائية.. السعر مفاجأة

توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع

 جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي في مؤتمر التميز في البحث العلمي المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي هيئة فولبرايت ورؤساء الجامعات

 وأوضح وزير التعليم العالي أنه شهد توقيع إنشاء أول سيارة كهربائية مصرية الصنع، وأنها ستكون متاحة خلال تسعة شهور. 

 تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية:

سيارة كهربائية مصرية الصنع 

 شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية. 

 ولفت وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي تُوج بتوقيع عقود اليوم، موضحًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا. 

 ونوه وزير التعليم العالي بوجود حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث تأتي مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.

 وخلال مراسم توقيع عقد تنظيم النسخة الخامسة من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس، لفت الوزير إلى أن الرالي من الفعاليات الهامة في مجال بناء قدرات مهندسي ومصممي ومصنعي السيارات الكهربائية من شباب كليات الهندسة المصرية، مضيفًا أنه تولى الإشراف على تنظيم هذا الرالي في نسخته الأولى خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة جامعة عين شمس.

 وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، موجهًا الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفريق العمل بها على هذه المبادرة المميزة والمبتكرة، والتي نجحت في تحفيز الابتكار والمبتكرين، وبناء القدرات التكنولوجية وحشد الخبرات الوطنية الشابة في مجال صناعة السيارات الكهربية.

 أهداف تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية:

 وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية الصنع يأتي ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير 2023 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقد تقدم من خلالها 26 مقترحًا من 21 جهة (جامعات، قطاع خاص، أفراد، قطاع عام، مراكز بحثية)، وبعد التقييم الفني والعلمي للمقترحات وافق أعضاء اللجنة الفنية للتقييم المكونة من خبراء أكاديميين وخبراء من الصناعة على تنفيذ مقترحين، وقال صقر إن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية، في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030

 وذكر الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والباحث الرئيسي لمشروع الرالي، أن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة منذ عام 2017، وهي خطوة من الخطوات التي بدأت بمُبادرة للوصول في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، وعن المواسم السابقة أشار دكتور محمد عبدالعزيز أن الموسم الأول والثاني عُقدا بالعاصمة الإدارية، بينما عُقد الموسم الثالث في أهرامات الجيزة، وعن الموسم الرابع  فأقيم في مدينة السلام شرم الشيخ.

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