حملات لإزالة الإعلانات المخالفة وخفض الإنارة العامة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، شن الحملات المكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة ، وخفض الإنارة بالميادين العامة الرئيسية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية .

وضرورة مراجعة الإعلانات بنطاق مراكز المحافظة التسع ، وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة ، والتأكد من الإلتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

من جانبه، قال اللواء هاني بدوى رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة ، بالتعاون مع إدارة الإعلانات وشرطة المرافق داخل دائرة المركز ، لإزالة الإعلانات المخالفة ، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق ، إلى جانب رفع الإشغالات على جانبى الطريق وتيسير حركة المرور، وأسفرت الحملة المكبرة عن إزالة ١١ إعلان مخالف غير مرخص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتواصل الوحدات المحلية ، جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة ، والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الانارة العامة .

وكذلك غلق اللوحات الإعلانية ، وإستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة المصرية لتوفير الطاقة ، في ظل الظروف المناخية والإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.