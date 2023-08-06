التعليم العالي لطلاب الثانوية : عدد المقاعد المتاح في الجامعات مطمئن (فيديو)

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مصر نجحت، خلال الأعوام الأخيرة، في مضاعفة عدد الجامعات، حيث ضخت استثمارات ضخمة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن المتاح من المقاعد بالنسبة للطلاب في الجامعات الحكومية وغير الحكومية، مطمئن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه عبر القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على كليات الحاسبات والمعلومات، مبينا في الوقت نفسه أن برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت منتشرة في معظم الجامعات الحكومية.

برامج علمية جديدة في كليات الهندسة

ولفت إلى أن هناك برامج علمية جديدة لم تكن موجودة من قبل في كليات الهندسة؛ وهي تحاكي التطور التكنولوجي الهائل، الذي يشهده العالم من ناحية، ويحاكي مواصفات وظائف المستقبل، من ناحية أخرى