مذبحة أسرية بالهرم.. كواليس نجاة الفتيات الأربعة من طعنات الأب الغادرة

صراخ وعويل أطلقته الفتيات الأربعة فور مشاهدتهن دماء والدتهن وشقيقتهن الخامسة جنى، ورغم ذلك لم يرجع الأب عن طعنهن طعنات قاتلة في أنحاء جسدهن، لكنهن لم يفارقن الحياة، ونجح الأهالي في الوصول إليهن ونجدتهن.



وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حيث وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن عامل خردة يدعى عبد المولى بمنطقة كفرغطاطي في الهرم حدثت بينه وبين زوجته خلافات زوجية بعد إخباره بوجود علاقة غير شرغية تجمع زوجته برجل آخر، فأنهى حياتها بعدما نحر عنقها ثم توجه لإنهاء حياة بناته الخمسة وحاول نحرهن جميعا ما أدى لمقتل إحدهمن وأصيبت الأربعة الآخريات وهن: ملك 16 سنة، منة 15 سنة، مي 8 سنوات وسجدة 5 سنوات، بجروح ذبحية بالرقبة وتم نقلهن الى المستشفى في حالة خطرة.

وانتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة وتجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول دوافع الجريمة.

اعترافات المتهم بإنهاء حياة شخص في كرداسة

وفي سياق متصل باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في مقتل شخص ويدعى "م.ح"، 43 عامًا، على يد آخر طعنًا بسكين بسبب خلافات بينهما في كرداسة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه حدثت مشاجرة بيننا بسبب خلافات قديمة، فتطورت المشاجرة، واستللت سلاحا أبيض "سكينا" وسددت الطعنات له.



وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة حدثت بين المتهم والضحية على إثرها اعتدى المتهم عليه بالسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على شخص مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "م.ح "، 43 عاما، مصابة بطعنة سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها لقي مصرعه على يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الداخلية تكشف حقيقة وفاة مواطن في المنيا





كما نفي مصدر أمني صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد متجري المواد المخدرة (سبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع اليسرى، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش- السلاح المستخدم- عدد من الطلقات النارية)، كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كشف حقيقة قيام شخصين بأعمال بلطجة وبيع المواد المخدرة في الفيوم

بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى")، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين").. وتبين قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.



ضبط 312 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية مكبرة



وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 312 قضية مخدرات، و124 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83696 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.