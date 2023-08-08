اعتماد قسم جراحة التجميل بطب عين شمس دوليًا

أعلنت جامعة عين شمس اعتماد قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بكلية الطب كأحد مراكز الزمالة والتدريب لدى الجمعية الدولية لجراحات عظام الوجه والفكين والجمجمة ومقرها سويسرا.

جاء ذلك برعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مجدي، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة.

وصرح الدكتور أمير البربري، نائب رئيس جمعية AOCMF العالمية، ورئيس منطقة الشرق الأوسط، والأستاذ بالقسم أن المركز الذي تم اعتماده بطب عين شمس هو الوحيد على مستوى الدول العربية والأفريقية.

نبذة عن قسم جراحة التجميل بجامعة عين شمس:

ويعتبر قسم جراحة التجميل بجامعة عين شمس القسم الأول والرائد في جراحات التجميل على مستوى مصر والشرق الأوسط، كما كان القسم المتخصص الأول والوحيد لسنوات كثيرة منذ نشأته عام 1958.

وتوالى على رئاسة القسم عدد من الرؤساء ذو المكانة العالمية الذين سهموا في وصول القسم إلى تلك المنزلة المرموقة بإدخالهم أحدث التقنيات والأساليب الجراحية في حينها ومن بين هذه التقنيات التي استحدثت في مصر للمرة الأولى جراحات الجمجمة والجراحات الميكروسكوبية بواسطة الدكتور حسن بدران رحمه الله ثم جراحات الوجه والفكين واستخدام الشرائح الدقيقة والمسامير لتثبيت الكسور والتي أدخلها الدكتور مصطفى حميدة عام 1984 أول رئيس لجمعية AOCMF العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتوج ذلك باعتماد درجه دکتوراة جراحة التجميل عام 1992 كأول درجة علمية متخصصة في جراحات التجميل بتخصصاتها كافة على مستوى مصر والدول العربية بل وأوروبا، ويعتبر القسم الوجهة الأولى لمرضى جراحات الوجه والفكين وجراحات التشوهات الخلقية للوجه والجمجمة وحالات كسور وأورام الفكين على مستوى القاهرة والمحافظات المجاورة، إذ يستقبل القسم أكثر من 30 حالة أسبوعيًا بمعدل أكثر من 3 حالات يوميًا من مصابي كسور الوجه والفكين بالإضافة إلى حالات الأورام والتشوهات الخلقية ويتم إجراء أكثر من حالة يوميًا بالعمليات.

وحرص الدكتور عمرو مجدي، رئيس القسم، على إنشاء وحدة جراحة الوجه والفكين في عين شمس والتي تم افتتاحها كأول وحدة متخصصة في الجامعات المصرية تتويجا لتاريخ القسم العريق وللمساهمة في تدريب شباب الأطباء وتكريس الأبحاث في هذا التخصص الدقيق ولاستقبال المتدربين من الخارج.

وفتح باب التقدم منذ مطلع أغسطس الجاري للمتدربين الحاصلين على منح الزمالة من الجمعية الدولية لجراحات الوجه والفكين والجمجمة للتدريب بالقسم كأحد المراكز المعتمدة على مستوى العالم والبالغ عددها 28 مركزًا معتمدًا في آسيا وأوروبا والأمريكتين الشمالية واللاتينية.

ويحصل المتدربين على تجربة تعليمية فريدة مع تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات مع نخبة من الجراحين المتخصصين في المجال خلال فترة التدريب التي تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع.