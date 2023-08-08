معلومات عن أول سيارة مصرية كهربائية.. السعر مفاجأة

لايزال تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية حلمًا يراود الحكومة المصرية، الساعية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السيارات.

وكان حلم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية قد أوشك على الاكتمال خلال 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة قطاع الأعمال السيارة الكهربائية "نصر E70" تجريبيًا بعد الاتفاق المبدئي مع شركة صينية، واستوردت 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه، بهدف تجربتها في الشوارع المصرية، إلا أن المشروع فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "دونج فينج" الصينية.

واستمرارًا لجهود الدولة في اكتمال مشروع توطين صناعة السيارات، وقعت الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع.

وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، حفل التوقيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ترصد “بوابة الوفد” معلومات عن أول سيارة كهربائية:

- تسع خمسة أفراد.

- سيتم طرحها في الأسواق خلال 5-6 شهور.

- سيتم إجراء تحديثات بصفة مستمرة على تصميمات السياراة لتلافي الأخطاء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

- يبلغ العمر الافتراضي لبطارية السيارتين من نوع "ليثيوم ايون" 20 عامًا أسوة بالسيارات الحديثة مثل "التسلا".

- مزودة بالخلايا الشمسية إلى جانب أنها موفرة.

- تكلفة تشغيلها لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين.

- سعرها اقتصادي بصفة مبدئية 95 ألف جنيه.

- تبلغ سرعتها 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة طبقًا للمواصفات لتناسب الحركة داخل المدينة.

- نسبة التصنيع المحلي بهما تتعدى 60% وسيتم العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج.

- يتم تصنيع جسم السيارتين بالكامل في مصر وسيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من الخارج في الوقت الحالي.

- يجرى العمل حاليًا في إنشاء مجمع لتصنيع تلك السيارات الكهربية بالعاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر.

- اتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%.