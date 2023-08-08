جامعة الفيوم تشارك في اللقاء الثاني لمشروع (تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام)

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اللقاء الثاني لفاعليات مشروع (تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام ER2FOOD والذي يأتي ضمن مشروع سلاسل القيمة المستدامة في قطاع الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء منسق ومدير المشروع بالفيوم الدكتور كمال غلاب مدير نادي جامعة الفيوم لريادة الأعمال وممثل الجامعة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، و أحمد رمضان مسؤول الائتمان بالبنك الأهلي المصري، وعدد من ممثلي وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والعلوم والشركات والشركاء المنفذين للمشروع، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك اليوم الثلاثاء باحد الفنادق الفيوم.

وحدة لرصد المشكلات

ثمَّن الدكتور عاصم العيسوي على الجهد المبذول بالمشروع والذي يؤثر بدوره علي خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من المشروع. وأشار إلي دور الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز دورها الريادي في خدمة المحافظة، وتحقيقًا لهذا الدور ستنظم الجامعة منتدى للاستثمار والعمل الحر، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والذي تعود أهميته للتعريف بفرص العمل والاستثمار المتاحة بالمحافظة.

واضاف "العيسوى" أن الجامعة بصدد إنشاء وحدة رصد المشكلات والتي ستفعل خلال شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم استحداث مسابقة لأفضل مشروع تخرج باحتفالية عيد العلم والعمل على تبني مشروعات التخرج وكيفية الاستفادة المثلى منها لخلق بيئة حاضنة للابتكار بكافة المجالات بجامعة الفيوم.

وتحدث الدكتور كمال غلاب عن اهداف المشروع وانها تأتي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الناشئة للمساهمة في الدخول في حاضنة أعمال قابلة للتنفيذ عن طريق التمويل والدعم المالي من الشركاء المنفذين للمشروع وقيام الجامعة بتقديم الدعم الفني إلى تلك المشروعات تحقيقًا لأهداف المشروع والتي تتضمن الحصول على مخرجات توفر ٢٠٪ من الطاقة و ٢٠٪ من كفاءة الموارد واتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للتصدي للتغيرات المناخية لتقليل المخاطر ومواجهة التحديات لتحقيق الاستدامة وتتوافق مع معايير التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

وخلال اللقاء تم عقد جلسات توعوية في ذات السياق شملت جلسة تحت عنوان فرص الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء، وأدار الجلسة الدكتور سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، وجلسة تحت عنوان كفاءة الطاقة والموارد والحلول المستدامة والمعايير الدولية للطاقة، وأدار الجلسة الدكتور جمال سعيد الأستاذ بكلية العلوم جامعة الفيوموالدكتور محمد عبدالمنعم عضو هيئة تدريس بمعهد المستقبل العالي للهندسة.

بالاضافة الى جلسات نقاشية بعنوان الخدمات التمويلية وغير التمويلية وبعض قصص النجاح، جلسة التشبيك مع أصحاب المصلحة والمؤسسات المالية.

من الجدير بالذكر أن مشروع تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام يأتي ضمن مشروعات سلاسل القيمة المستدامة في قطاع الأغذية تحت مظلة الاتحاد الاوروبي وجمهورية مصر العربية وفق بروتوكلات تشاركية مع عدد من الشركاء الممولين والمنفذين شركة مستشاري التبادل بين الشرق والغرب وشركة رينا وشركة تكنوالمينتي بمشاركة جامعة الفيوم وهيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة والبنك الأهلي وعدد من الجمعيات الأهلية.

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