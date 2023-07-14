وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية GIU

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد معيط وزير المالية أمس الخميس احتفال الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتخريج أول دفعة من كليات الهندسة والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال والتصميم، بحضور فرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ويوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء المشارك والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة.

تلبية احتياجات سوق العمل المختلفة



أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية بتخريج أول دفعة من طلابها، مشيدا بالمستوى المتميز للبرامج الاكاديمية والخريجين، على المستويات التخصصية المتفردة وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المختلفة الحالية والمستقبلية في النطاقات المحلية والإقليمية والدولية، موجها الشكر للدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة المشارك ولكافة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على الجهود المبذولة والتي أدت إلى تميز الجامعة منذ انطلاقها، كما قدم التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتميز الذي تقدمه الجامعة الألمانية الدولية في كافة العلوم والتكنولوجيا الحديثة والذي سوف يسهم في إتاحة فرص عمل متميزة لأبنائنا في الداخل والخارج، موضحا أن قيادات الجامعة يقدمون كافة أشكال الدعم لأبنائهم الطلاب من أجل تحقيق جودة التعليم بمحاوره المختلفة في المحتوى الاكاديمي والبنية المؤسسية وادارة التعليم والتعلم ومستوى الخريجين.



ومن جانبه قال فرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة أن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة نموذج رائع لحجم التعاون بين البلدين، معربا عن سعادته وافتخاره بحضور الاحتفالية، ومؤكدا أن الجامعة تقدم تخصصات دقيقة متفردة، مشيرا الى انبهاره بحجم ومعدلات انجاز الاعمال التي تتم بالعاصمة الإدارية، ومشددا على أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية أدلة حضارية وثقافية على عمق العلاقات المصرية الألمانية التى تتسم بالصداقة والتعاون في مختلف المجالات.



‎وبدوره صرح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة المشارك في كلمته إنه فخور بتخريج أول دفعة من طلاب الجامعة الألمانية الدولية، مشيرا أن الجامعة تم انشائها بواقع اتفاقية علمية وهى غير هادفة للربح بتوجيه من القيادة السياسية بالتوسع في استقبال التعليم العالي الألماني ومن خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ووزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعليم العالي الألمانى، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى، وأن ما تشهده اليوم هو جهود مؤسسات ومنظمات وحكومات من أجل أن نكون في هذا المشهد الرائع، في العاصمة الإدارية التى تشهد تقدما متسارعا في تنفيذ المشروعات الانشائية والعمرانية، مشيرا إلى أن التخصصات التى تقدمها الجامعة الألمانية الدولية متميزة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات الدقيقة.



‎وقدم الدكتور أشرف منصور الشكر لكل من ساهم في تأسيس الجامعة الألمانية الدولية، من رؤساء الجامعات الألمانية، وهيئة التدريس والعاملين وكافة المسئولين في الوزارات والمؤسسات في مصر وألمانيا مشيدا بدور الصحف ووسائل الاعلام في دعم الجامعة الناشئة، موجها رسالة تهنئة وتحفيز لأبنائه الطلاب وفي كلمته قال يوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة أن حفل التخرج يثبت أن هذا الإنجاز ليس فقط تحفة معمارية وتخطيط حضري في فترة زمنية قصيرة قياسية، بل تمكنت GIU في هذه السنوات الأربع منذ انشائها ، توفير عددًا رائعًا من الشباب والشابات الموهوبين مع تعليم أكاديمي ممتاز في 4 كليات ، مما قادمهم إلى التخرج الناجح موجها الشكر للدكتور أشرف منصور وشركة العاصمة الادارية الجديدة.



‎من جانبه، أكد الدكتور سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية أنه رغم كل التحديات التى شهدتها الفترة الماضية إلا أنه تم تحقيق كافة مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة وتحقيق النجاح على كافة المستويات، مقدما الشكر للدكتور أشرف منصور الذي يعد الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.



‎شارك في الاحتفالية السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا ، الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، دكتور ستيفان بينيفيلد رئيس قسم التعليم العالى العابر للحدود بالهيئة الألمانية للتبادل العلمى ، اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمهندس أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة ، وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف.

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية

وزير التعليم العالي يشهد تخريج أول دفعه من الجامعة الالمانية الدولية



