جمعية خيرية تتبنى مبادرة تنمية وتطوير الطفل بقوص

دشنت جمعية ابن دقيق العيد بقوص جنوب محافظة قنا، بالتعاون مع قصر ثقافة قوص و الأكاديمية اليابانية المصرية الحديثة ومؤسسة اوسكار للدعاية اليوم السبت، ورشة عمل مهارية لتنمية الوعى لدى الأطفال بعنوان جيل ملهم يطمح لتحقيق ذاته ، والتى تأتى ضمن ثلاث محاور تنموية تتبنى نقلها للجيل الصاعد مجانا جمعية ابن دقيق العيد للتنمية بقوص من خلال مدربين دوليين بالتنمية المهارية .

شهد حفل تدشين المبادرة، حسنى فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية ابن دقيق العيد و على حزين المدرب الدولى فى التنمية البشرية و عبدالنبى البنا مدير الأكاديمية اليابانية والفنان رمضان ابوالسعوظ صاحب شركة أوسكار للدعاية والإعلان .

بدأت الورشة المهارية الأولى والتى استهدفت ٢٥ طفلا من سن ٩ سنوات وحتى ١٢ عام من خلال شرح تفصيلى لرائدات العمل المجتمعى بالاكاديمية ثم جلسة دعم مهارى عن التواصل والتعاون مع الآخر .

ومن جانبه أشار محمود حزين منسق التثقيف المهارى بجمعية ابن دقيق العيد إلى أن الجمعية تبنت هذا العام ثلاث محاور مهارية لتمكين الشباب والمرأة وتطوير الطفل وتنميته ، وبدأت اليوم بتنظيم المعسكر الأول للمبادرة بعنوان جيل لبكره .. معا لتنمية طفلك والذى يستهدف مجانا الأطفال من سن ٩ سنوات وحتى ١٢ عاما ، مؤكدا أن المعسكر مدته ٣ اسابيع بما يعادل ٢٧ ساعة ثلاثة ايام اسبوعيا تنتهى الأربعاء ٢ أغسطس المقبل .