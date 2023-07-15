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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جمعية خيرية تتبنى مبادرة تنمية وتطوير الطفل بقوص

دشنت جمعية ابن دقيق العيد بقوص جنوب محافظة قنا، بالتعاون مع قصر ثقافة قوص و الأكاديمية اليابانية المصرية الحديثة ومؤسسة اوسكار للدعاية اليوم السبت، ورشة عمل مهارية لتنمية الوعى لدى الأطفال بعنوان جيل ملهم يطمح لتحقيق ذاته ، والتى تأتى ضمن ثلاث محاور تنموية تتبنى نقلها للجيل الصاعد مجانا جمعية ابن دقيق العيد للتنمية بقوص من خلال مدربين دوليين بالتنمية المهارية . 

 شهد حفل تدشين المبادرة، حسنى فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية ابن دقيق العيد و على حزين المدرب الدولى فى التنمية البشرية و عبدالنبى البنا مدير الأكاديمية اليابانية والفنان رمضان ابوالسعوظ صاحب شركة أوسكار للدعاية والإعلان .   

بدأت الورشة المهارية الأولى والتى استهدفت ٢٥ طفلا من سن ٩ سنوات وحتى ١٢ عام من خلال شرح تفصيلى لرائدات العمل المجتمعى بالاكاديمية ثم جلسة دعم مهارى عن التواصل والتعاون مع الآخر .  

ومن جانبه أشار محمود حزين منسق التثقيف المهارى بجمعية ابن دقيق العيد إلى أن الجمعية تبنت هذا العام ثلاث محاور مهارية لتمكين الشباب والمرأة وتطوير الطفل وتنميته ، وبدأت اليوم بتنظيم المعسكر الأول للمبادرة بعنوان جيل لبكره .. معا لتنمية طفلك والذى يستهدف مجانا الأطفال من سن ٩ سنوات وحتى ١٢ عاما ، مؤكدا أن المعسكر مدته ٣ اسابيع بما يعادل ٢٧ ساعة ثلاثة ايام اسبوعيا تنتهى الأربعاء ٢ أغسطس المقبل .

الجريدة الورقية