السيارة توغ الكهربائية كلمة السر.. أردوغان يخطب ود دول الخليج

تصدرت السيارة توغ الكهربائية التركية محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإهداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيارة توغ كهربائية تركية الصنع، على هامش زيارته إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية.

وأهدى أردوغان الشيخ تميم السيارة توغ الكهربائية التركية الصنع ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية.

ويشير اللون الأزرق لسيارة توغ الكهربائية، والذي يحمل اسم "غمليك"، إلى المياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

كان الرئيس التركي أردوغان قد أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من طراز توغ الكهربائية، خلال زيارته إلى المملكة مساء الإثنين، إحداهما بيضاء اللون وقادها رفقة أردوغان.

ويشير اللوان الأبيض إلى "باموق قلعة"، حيث الصخور الكلسية البيضاء شبيهة القطن في منطقة باموق قلعة السياحية في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

وتعمل سيارة توغ الكهربائية بنظام دفع كهربائي بالكامل وتتوفر بخيارين من البطاريات، الأول يمكنه قطع مسافة 300 كم في الشحنة الواحدة، والأخرى يوفر لك مسافة 480 كم في الشحنة الواحدة.

وستتوفر السيارة توغ الكهربائية بمحرك كهربائي مثبت في المحور الخلفي ويولد قوة قدرها 200 حصانًا وتأتي الأخرة بمحركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 400 حصانًا، ويمكن للسيارة شحن البطارية بميزة الشحن السريع إلى نسبة 80% فق خلال نصف ساعة فقط، وتقدم الشركة ضمانًا على السيارة يصل إلى 8 سنوات.

تم تصميم وتصنيع سيارات توغ الكهربائية وتجميعها في تركيا، ويتم استيراد مكونات مثل البطاريات والمحركات وبعض الأنظمة الكهربائية، وحتى الآن يعتبر 51% من المواد المستخدمة في بناء المركبات تركية الصنع.