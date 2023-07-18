أسعار سيارات جيلي بعد زيادات اليوم

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة جيلي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات جيلي، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم، وتشمل سيارات جيلي كول راي، وأوكافانجو، وجيومتري سي الكهربائية، موديل 2023.

وبحسب القائمة الجديدة الصادرة عن مجموعة أبو غالي موتورز، فإن أسعار جميع سيارات جيلي “كول راي، وأوكافانجو، وجيومتري سي الكهربائية، موديل 2023”، شهدت زيادات بدايةً من اليوم.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات جيلي كول راي، وأوكافانجو، وجيومتري سي الكهربائية، موديل 2023 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن مجموعة أبو غالي موتورز.

أسعار جيلي كول راي موديل 2023

ارتفعت أسعار طرازات جيلي كول راي موديل 2023 الفئة الأولى «COMFORT» لتصبح 900 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كول راي» موديل 2023 الفئة الثانية «Premium» إلى مليون و19 ألف جنيه.

وباتت أسعار الفئة الثالثة "بلاك ريم" من سيارات جيلي كول راي موديل 2023 بعد الزيادة مليون و29 ألف جنيه.

وينتمي طراز «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة كول راي من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة كول راي نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أوكافانجو

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2023

بحسب القائمة ارتفعت أسعار طرازات جيلي أوكافانجو موديل 2023 «Premium» إلى مليون و299 ألف جنيه.

وينتمي طراز جيلي أوكافانجو لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

جيومتري سي

أسعار جيلي جيومتري سي الكهربائية موديل 2023

وفقاً للقائمة السعرية الجديدة لسيارات جيلي الصادرة عن مجموعة أبوغالي موتورز، بات سعر الفئة الأولى من السيارة جيلي جيومتري سي موديل 2023 نحو مليون و288 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من السيارة فأصبح سعرها مليون و388 ألف جنيه.

تعتمد السيارة جيومتري سي على محرك بقوة 150 كيلووات، ما يُعادل 200 حصان تقريبًا، وعزم دوران 310 نيوتن متر، بنظام دفع أمامي، ما يمنحها قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 7 ثوانٍ تقريبًا، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/ساعة.

تأتي جيومتري سي بأسرع معدل شحن للبطارية يصل إلى 80% خلال 40 دقيقة فقط (DC)، وبشاحن منزلي من 6 إلى 7 ساعات.