إصابة 8 أشخاص في حادثي سير باليحبرة

وقع حادثا سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وهو ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

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وأظهر الفحص وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتعرض 3 أشخاص آخرين للإصابة بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى.

مسلسل حوادث الطرق يتواصل

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.

وفي سياقٍ مُتصل، قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة