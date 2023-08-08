محافظ جنوب سيناء يبحث شراء خمس أتوبيسات كهرباء بمدينة شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع المهندس كريم غبور رئيس مجلس اداره شركة “ام سى في ” لصناعة وسائل النقل وتم بحث الاجراءات اللازمة حول التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات كهرباء صديقه للبيئه للعمل بمدينه شرم الشيخ.

كما تمت مناقشه وسائل التشغيل والصيانه والشحن وتحديد اسعار التذاكر لتكون في متناول المواطنين والزائرين وذلك من اجل عوده الوجه الحضاري لمدينه لشرم الشيخ، لما كانت عليه إبان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 .

على ان يتم بدء العمل بهذه الاتوبيسات في نهاية العام الحالي شهد اللقاء عدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة.