إنشاء ممشي سياحي أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

جاري تجهيز وإعداد مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة في المنطقة الفاصلة بين مدينة موط وقرية الشيخ والى. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مساحة خضراء هادئة ومريحة لسكان المنطقة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقاتهم.

أعرب المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة عن سعادتة البالغة عن تلك التجيهزات وسوف تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة وقسم تحسين البيئة والترميمات بتنفيذ هذا المشروع باستخدام الإمكانيات الذاتية المتاحة لديها. وستتم تجهيز المساحة بالإضاءة اللازمة لتوفير الإضاءة المناسبة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الضرورية لراحة الزوار والسكان.

سيشرف على تنفيذ هذا المشروع رؤساء الأحياء في مدينة موط بالتعاون مع السيد هيثم حسين، المشرف العام على الأحياء. وسيكون لهم الدور الرئيسي في تنظيم عملية التجهيز والإعداد، وضمان توافر جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء هذا المسطح الأخضر.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون السيد صابر مبارز، نائب ثان رئيس مركز الداخلة، هو المسؤول العام عن إشراف على تنفيذ المشروع بشكل عام، وضمان تنفيذه وفقًا للمعايير اللازمة وفي الوقت المحدد.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وتحسين جودة الحياة للسكان. ومن المتوقع أن يكون للمسطح الأخضر تأثير إيجابي على البيئة المحيطة والمجتمع المحلي، حيث سيتم توفير بيئة نظيفة ومريحة للجميع.

من المهم أن نساند ونشجع مثل هذه المشاريع التي تعمل على تحسين البيئة والترفيه للمجتمع، وتعزيز الروح الاجتماعية والصحية لسكان المنطقة. ونأمل أن يكون لهذا المسطح الأخضر تأثير إيجابي على حياة السكان المحليين ويعتبر نقطة جذب للسياحة المحلية.

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة

انشاء مسطح أخضر كمتنفس لأهالي الداخلة