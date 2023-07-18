درع التميز لمستشفى أورام الأقصر لدورها في إثراء البحث العلمى

كرمت جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، بالمجان في الأقصر، وذلك لما تقوم به المستشفى من دور هام وبارز في علاج الأورام السرطانية للمصابين داخل الاقسام المختلفة بجانب التطور الكبير فى المستوى العلمى فى دعم مرضى السرطان بصعيد مصر، وتقديم أفضل خدمات طبية لهم على مدار الساعة.

وقدم الدكتور خيرى عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والأستاذة الدكتورة حنان الليثي عميد كلية الصيدلة بالجامعة، درع التميز الى الدكتور أحمد سمير، استشارى المعامل بشفاء الاورمان.

وجاء ذلك التكريم لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، عقب قيام طلاب كلية الصيدلية بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعرض نتائج المشروع البحثى المشترك عن العوامل الجينية واستخدام الذكاء الصناعي في دراسة سرطان الكبد، وهو المشروع البحثي الذي شارك فيه أطباء وباحثون من المستشفي مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الصيدلة بالجامعة.

ومن جانبه يقول محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى تقوم بخدمة كافة المجالات الطبية والعلمية ويوجد قسم متكامل للبحث العلمى بها، حيث يوجد تعاون كبير بين المستشفى وجامعات جنوب الصعيد فى مجال البحث العلمى لخدمة أفضل لمرضى السرطان، كما يوجد اهتمام كبير بالمستشفى بمجال البحث العلمي مشددا على ان البحث العلمى يحسن من نسبة شفاء مرضى السرطان في صعيد مصر.