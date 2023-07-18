أرتفاع فى أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعاً بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2155 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2170 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1855جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 927 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17240 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1960 دولارًا للأوقية.

الذهب يرتفع والمستثمرون يترقبون بيانات التجزئة الأميركية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو.سي.بي.سي" كريستوفر وونغ إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 24.87 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1298.30 دولار.