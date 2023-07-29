جامعة القناة تشارك في برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة وفد من جامعة القناة في برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية الذي افتتحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونائبة السفير الأمريكي، إيفينيا سيدرياس.



إذ أطلقت جامعة الدول العربية برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (RIPPLE) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية من خلال بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الأعمال بالجامعات، وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن البرنامج ينشئ مراكز لريادة الأعمال في الجامعات.



موضحًا أن هذه المراكز ستزود رواد الأعمال الطلاب بالموارد والإرشاد والتوجيه والتدريب لمساعدتهم على التوصل إلى أفكار تجارية جديدة وعلى تنمية أعمالهم.



مضيفًا أن البرنامج يسعى إلى توسيع نوعية وكمية فرص العمل للشباب من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموجودة بالفعل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة العشري، مدير مكتب التايكو بالجامعة، إلى أن وفد الجامعة الذي يشارك بالبرنامج يضم الدكتورة أفنان ممدوح بركات، مسؤول تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة، ومنسق مبادرة RIPPLE، والدكتور محمد رفعت، مسؤول تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو بالجامعة.