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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الدواجن صباح اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

 أسعار الفراخ.. واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى في الأسواق المصرية ومحال جزارة الدواجن استقرارًا وثباتًا سعريًا، على آخر معدلات سعرية شهدتها أسعارها، وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 115 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة، وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 165 جنيهًا للكيلو.

 وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، وتعد الدواجن هى السبيل الأمثل في أسعارها للمواطن بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء هذه الأيام بعد الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك وما قبله، إذ يبحث المستهلك دائمًا عن الوصول إلى أرخص السلع تلبية احتياجات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وجاءت أسعارها اليوم على النحو الآتي:

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التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام المقاولون العرب في كأس مصر

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تفاصيل إعادة قطعة مسروقة من تمثال رمسيس الثاني

 أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية:

الدواجن

 أسعار الفراخ الحمراء:

 كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 91 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

 أسعار الفراخ البلدي:

 في حين سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 115 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

 أسعار البانية:

 وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 165 جنيهًا للكيلو.

 

 يذكر أن شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، أشارت إلى استمرارية التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير القفزات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

 

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