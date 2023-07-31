وزير التعليم العالى يكلف قيادات بمهام رؤساء جامعات حكومية

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عددًا من القيادات الجامعية للقيام بأعمال رؤساء الجامعات الحكومية خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري.

وقرر وزير التعليم العالى تعيين هؤلاء القيادات لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء جامعات جدد.

تكليفات وزير التعليم العالى

وجاءت تكليفات وزير التعليم العالى على النحو التالي: الدكتورة غادة فاروق حسن سعد قائمًا بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي.

وقرر وزير التعليم العالى تكليف الدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ.



كما قرر وزير التعليم العالى تكليف الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي قائمًا بأعمال رئيس جامعة دمياط، والدكتور علي حسين عطا محمود قائمًا بأعمال رئيس جامعة السويس.