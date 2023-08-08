علاج وفحص أكثر من ٣٨٠٠ رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالقليوبية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى مركز البحوث الزراعية تنفيذ القوافل البيطرية





و تم تنفيذ قافلة بيطرية في القليوبية من يوم ٥ حتي ٨ اغسطس ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين

‏و أكد الدكتور صطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٣٦٤ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٢٩٩ وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد ١٢٥٩ حالة وتم عمل ٢٧ عمليات جراحية وتم تحصين ٩٤٧ بعدد اجمالي ٣٨٩٦ حالة لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية .



