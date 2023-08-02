وفد أسباني يزور هرم هوارة بالفيوم

استقبلت منطقة هرم هوارة الاثرية بالفيوم وفداً من دولة اسبانيا قاموا بزيارة المحافظة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى الوفد إعجابة بالمنطقة الاثرية وبحسن استقبال العاملين بالمنطقة الاثرية فى هوارة

وأوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري فى منطقة الآثار بالفيوم،أن المنطقة بصدد تنفيذ خطة للارتقاء بقطاع السياحة وتطوير المناطق الاثرية ووضع الفيوم على خريطة السياحة ، تقوم على استغلال كافة المقومات الطبيعية المتميزة الاستغلال الأمثل وأن الإدارة تسعى لتنشيط حركة السياحة

ومن جهه أخرى أكد الدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم، أن إدارة الوعى الاثري بالفيوم اطلقت مبادرة "كنوز الفيوم" لزيادة الوعى الاثرى وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة .

الوعى الاثرى

وحرصت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية مدير عام اثار المحافظة على الترويج السياحي لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة .

وأشار مدير عام آثار الفيوم، إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث ،عملاُ بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزء كبير من الإنتماء والاعتزاز بالوطن وفى الوقت نفسه يمثل الهوية .

واضافت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والاثرية والمشروعات القومية على أرضها.

قالت عاطف، أن المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفيوم مثل محمية التراث العالمى بوادى الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم- مدينة ماضى الاثرية - هرم هوارة هرم اللاهون ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى مراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس الخزف وقرية النزله للفخار وعين السيلين، هذا التراث فى حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا.