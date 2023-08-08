الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جهود الدولة في تنمية سيناء

جهود الدولة في تنمية
جهود الدولة في تنمية سيناء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديوجراف عن جهود الدولة في تنمية سيناء، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

جهود الدولة في تنمية سيناء

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

التنمية الشاملة  في سيناء

- حرصت على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء.
- كثفت الدولة جهودها لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
- أطلقت العديد من المبادرات منها “حياة كريمة".
- سعت الدولة لتطوير مشروعات المياه والزراعة.
- الرئيس المصري أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء.
- في عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء.
- زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفا.
- أهالي سيناء لعبوا دورا في توسعة قناة السويس.
- أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير.

 

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