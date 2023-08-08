احمد عبده: مباراة الشباب أمام الهلال لن تكون أصعب من المجموعات

أكد احمد عبده مهاجم فريق نادي الشباب السعودي أن مواجهة نادي الهلال لن تكون أصعب من المباريات التي مر بها الليوث في دور المجموعات بالبطولة العربية.

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تصريحات احمد عبده قبل مباراة الشباب والهلال

وقال احمد عبده في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الشباب والهلال في نصف نهائي البطولة العربية أن الفريق ينتظر مواجهة مهمة للغاية أمام أزرق الرياض وأنهم يعرفون الخصم جيدًا لكن هدفهم الأول هو التأهل لنصف نهائي البطولة وإكمال الطريق نحو اللقب.

تابع احمد عبده تصريحاته أن الشباب تمكن من التأهل عن المجموعة الأصعب، وهو الأفضل دفاعًا في المجموعة، لكن هدفنا إسعاد الجماهير الشبابية بتحقيق اللقب.

اختتم احمد عبده تصرياته بأن اللاعبين والجميع داخل النادي يثق بنفسه كمجموعة والجهاز الفني والأداء والروح العالية التي لدينا، ومسؤولية الشعار تجعلنا نقدم الأفضل.

يستعد الشباب لمواجهة نادي الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان، والمقرر لها غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.